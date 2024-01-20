Если вы держите эти вещи в своем доме, неприятностей не избежать
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Их нужно срочно выбросить из вашего "гнездышка"
Многие предметы, которые долгое время простаивают в наших домах, не принося нам пользы, могут привлекать негативные события в реальную жизнь. Согласно эзотерическим учениям, сломанные и неисправные вещи в нашем быту обладают негативной энергией, что может стать причиной конфликтов и невзгод.
Хранение этих вещей в доме сулит одну беду, пишет meta. Определенные предметы, как магнит, притягивают к себе лишь негатив и проблемы.
Среди таких предметов, которые не рекомендуется держать в доме, эзотерики выделяют следующие:
- Разбитое зеркало. Такой предмет не обещает ничего хорошего. Если зеркало треснуло или разлетелось вдребезги, следует немедленно избавиться от него.
- Остановившиеся часы. Неисправные часы не только бесполезны в использовании, они также притягивают негатив. Часы символизируют движение, и их остановка может означать застой и блокировку энергии.
- Мусор в местах, где хранятся деньги. Ненужные предметы в кошельке или карманах считаются дурной приметой, предвестником финансовых потерь. Поддерживайте порядок в местах, где хранятся деньги, чтобы сохранить финансовое благополучие.
Ранее мы писали, какие вещи нельзя выбрасывать из дому. Отдадите с ними всю жизненную энергию.