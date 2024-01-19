Избавитесь от неприятностей: что будет, если бросить шпильку в кипяток

Мы подскажем, для чего нужно бросать шпильку в кипяток.

В народных традициях Украины существует множество примет, касающихся разных аспектов жизни человека. Одна из таких примет говорит, что если бросить шпильку в кипяток, то можно избавиться от неприятностей и проблем.

Считается, что эта примета возникла еще в глубокой древности, когда люди верили в силу магии. Шпилька считалась мощным оберегом, который мог защитить от злых сил. Бросание шпильки в кипяток было своеобразным ритуалом, помогавшим очистить пространство от негатива. Об этом пишет glavred.

Символика приметы

Вода, в которую бросают шпильку, символизирует очистку. Кипяток, как и вода вообще, имеет свойство растворять все отрицательное. Булавка, символизирующая зло и негатив, растворяется в кипятке, а вместе с ней и все неприятности, которые она притягивает.

Как правильно бросать шпильку в кипяток

Чтобы примета сработала, нужно соблюдать несколько правил:

Заколка должна быть новой. Подержанная шпилька может принести с собой негатив, который она накопила при использовании.

Шпильку нужно бросить в кипяток с чистым сердцем и добрыми помыслами. Если вы бросите шпильку с плохими мыслями, то примета может не сработать, или даже наоборот, привести к негативным последствиям.

Если вы хотите оградить себя от неприятностей, то можно носить с собой шпильку в кармане или сумке. Заколка, которая находится в непосредственной близости от вас, будет служить вам оберегом.

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