Муж потерял обручальное кольцо: о чем это предвещает по народным приметам
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Муж потерял обручальное кольцо — это хорошо или плохо?
Часто поводом для ссоры супругов является потеря обручального кольца. От этого никто не застрахован, и случиться это может с каждым. Раньше мы рассказывали, почему не стоит носить чужое кольцо. Теперь поговорим, о чем предсказывает ее потеря.
С этим связано множество примет и предрассудков. Большинство из них несут негативное значение. Об этом пишет Ukr.Media.
О чем предвещает потеря мужчиной обручального кольца
- Приметы говорят, что если мужчина потерял кольцо, это значит, что его ждут неудачи. Это может принести неудачи в быту и семье.
- Возможны проблемы со здоровьем. Также можно ожидать трудностей на работе.
- Женщины столь важной потери их избранником боятся. Они считают, что это значит, что мужчина уйдет из семьи.
- Если кольцо потеряно до регистрации брака, считается, что свадьбу лучше перенести. Так можно избежать возможных проблем в будущем.
Некоторые приметы говорят, что потеря обручального кольца — хороший знак. Такая потеря может означать новый этап в отношениях. Также приметы обещают, что это даже способствует укреплению брака и его восстановлению, ведь после этой потери обычно покупают новое кольцо, символизирующее начало чего-то нового в семье.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что значит, если бездомное животное следует за вами. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.