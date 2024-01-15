Муж потерял обручальное кольцо: о чем это предвещает по народным приметам

Муж потерял обручальное кольцо — это хорошо или плохо?

Часто поводом для ссоры супругов является потеря обручального кольца. От этого никто не застрахован, и случиться это может с каждым. Раньше мы рассказывали, почему не стоит носить чужое кольцо. Теперь поговорим, о чем предсказывает ее потеря.

С этим связано множество примет и предрассудков. Большинство из них несут негативное значение. Об этом пишет Ukr.Media.

О чем предвещает потеря мужчиной обручального кольца

Приметы говорят, что если мужчина потерял кольцо, это значит, что его ждут неудачи. Это может принести неудачи в быту и семье.

Возможны проблемы со здоровьем. Также можно ожидать трудностей на работе.

Женщины столь важной потери их избранником боятся. Они считают, что это значит, что мужчина уйдет из семьи.

Если кольцо потеряно до регистрации брака, считается, что свадьбу лучше перенести. Так можно избежать возможных проблем в будущем.

Некоторые приметы говорят, что потеря обручального кольца — хороший знак. Такая потеря может означать новый этап в отношениях. Также приметы обещают, что это даже способствует укреплению брака и его восстановлению, ведь после этой потери обычно покупают новое кольцо, символизирующее начало чего-то нового в семье.

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