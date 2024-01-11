Чтобы не потерять богатство и любовь: народные приметы, что нельзя делать с подушками

Есть много примет и суеверий о подушках

В украинской культуре существует множество примет и суеверий, которые касаются разных сфер нашей жизни. Наши предки верили в приметы и передали их нам через поколения. Мы уже рассказывали, когда нужно выносить елку по народным приметам, а сегодня делимся, что нельзя делать с подушками в доме.

Есть много народных примет, связанных со сном и подушками, пишет meta.ua. Наши предки считали сон едва ли не порталом в потусторонний мир, поэтому очень трепетно относились ко всему, что с ним связано.

Народные приметы, что нельзя делать с подушками

Одна из примет говорит, что нельзя спать на двух подушках. Для холостых людей это сулит одиночество и потерю любви, для замужних женщин — проблемы в семье, а для мужчин — потерю денег.

Нельзя сидеть на подушках, на которых вы спите. Это может навлечь беду и бедность в ваш дом. Только в одном случае сидеть на подушках можно — молодоженам на свадьбе.

Нельзя класть подушки на стол, это к неудачам, потерям и несчастьям в доме.

Наши предки знали, что подушка — это сугубо индивидуальная вещь. Они верили, что если спать на чужой подушке, то можно навлечь проблемы и неурядицы предыдущего владельца.

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