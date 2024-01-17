Каким будет лето и урожай: что говорят древние украинские приметы и пословицы про январь
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В украинском языке есть целый ряд пословиц и поговорок про январь
С давних времен у украинцев были свои поверья и приметы про погоду в каждый месяц года. Январь же в 2024 году после рекордно теплого декабря не перестает удивлять перепадами температур и морозами.
Что же о такой погоде говорили наши предки? В этом разобрался "Телеграф".
Итак, вот приметы про январь, которые встречаются в "Місяцелік. Український народний календар" этнографа и писателя Василия Скуратовского:
- Січень без снігу — літо без хліба.
- Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.
- Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.
Итак, можно сделать вывод, что по древним украинским поверьям снежный и морозный январь предвещает хорошее и урожайное лето.
Также упомянем и пословицы про январь, которые бытуют среди украинцев:
- Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.
- Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.
- У січні вночі панують сови та сичі.
- У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.
- Січень наступає — мороз людей обнімає.
- Січень не так січе, як у вуха пече.
- Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.
- Січень січися, а ти до печі тулися.
- Січень стрибнув на поріг курячим скоком.
- В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.
- Січень рік починає, а грудень кінчає.
- Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в украинском языке говорить "Будь здоровий".