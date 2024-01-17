Каким будет лето и урожай: что говорят древние украинские приметы и пословицы про январь

В украинском языке есть целый ряд пословиц и поговорок про январь

С давних времен у украинцев были свои поверья и приметы про погоду в каждый месяц года. Январь же в 2024 году после рекордно теплого декабря не перестает удивлять перепадами температур и морозами.

Что же о такой погоде говорили наши предки? В этом разобрался "Телеграф".

Итак, вот приметы про январь, которые встречаются в "Місяцелік. Український народний календар" этнографа и писателя Василия Скуратовского:

Січень без снігу — літо без хліба.

Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.

Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.

Итак, можно сделать вывод, что по древним украинским поверьям снежный и морозный январь предвещает хорошее и урожайное лето .

Также упомянем и пословицы про январь, которые бытуют среди украинцев:

Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.

Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.

У січні вночі панують сови та сичі.

У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.

Січень наступає — мороз людей обнімає.

Січень не так січе, як у вуха пече.

Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.

Січень січися, а ти до печі тулися.

Січень стрибнув на поріг курячим скоком.

В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.

Січень рік починає, а грудень кінчає.

Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в украинском языке говорить "Будь здоровий".