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Каким будет лето и урожай: что говорят древние украинские приметы и пословицы про январь

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Гора Поп-Иван Черногорский, январь 2024
Гора Поп-Иван Черногорский, январь 2024. Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В украинском языке есть целый ряд пословиц и поговорок про январь

С давних времен у украинцев были свои поверья и приметы про погоду в каждый месяц года. Январь же в 2024 году после рекордно теплого декабря не перестает удивлять перепадами температур и морозами.

Что же о такой погоде говорили наши предки? В этом разобрался "Телеграф".

Итак, вот приметы про январь, которые встречаются в "Місяцелік. Український народний календар" этнографа и писателя Василия Скуратовского:

  • Січень без снігу — літо без хліба.
  • Січню морози, а лютому — хуртовини і хурделиці.
  • Хвали січень сніговий, травень дощовий, а серпень на хліб рясний.

Итак, можно сделать вывод, что по древним украинским поверьям снежный и морозный январь предвещает хорошее и урожайное лето.

Также упомянем и пословицы про январь, которые бытуют среди украинцев:

  • Січень снігом січе, а мороз вогнем пече.
  • Січень січе та морозить, а газда з лісу дрова возить.
  • У січні вночі панують сови та сичі.
  • У січневу холодну добу пам’ятай про худобу.
  • Січень наступає — мороз людей обнімає.
  • Січень не так січе, як у вуха пече.
  • Січень з груднем прощається, а на лютий очі косує.
  • Січень січися, а ти до печі тулися.
  • Січень стрибнув на поріг курячим скоком.
  • В січні сніг січе з вітрами, а пияк трясе зубами.
  • Січень рік починає, а грудень кінчає.
  • Якби мені та сила, що в січні, каже лютий, то я бику-третяку роги вломив!

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли в украинском языке говорить "Будь здоровий".

Теги:
#Погода #Украинский язык #Приметы #Январь #Пословицы