Призовете беду: почему нельзя дарить нож

Мы подскажем, почему нельзя дарить нож

Нож – это универсальный инструмент, который может использоваться как для хороших, так и для плохих целей. Поэтому неудивительно, что во многих культурах существует поверье, что нельзя дарить нож.

Об этом пишет 24tv.ua.

Почему нельзя дарить нож

Существует несколько версий, почему нельзя дарить нож. Одна из них связана с тем, что чем является символом насилия и смерти. Если подарить нож, то можно навлечь на получателя беду или даже смерть.

Другая версия связана с тем, что нож является инструментом, который может использоваться для разрыва отношений. Если подарить нож, то можно навлечь на получателя ссоры или даже развод.

Если вы все же решили подарить нож, то лучше сделать это неофициально без громкого торжества. Также можно подарить нож вместе с чем-нибудь другим, например, с цветами или коробкой шоколада. Это поможет ослабить негативное влияние поверья.

Вот несколько советов, которые помогут вам избежать неприятностей, если вы получили в подарок нож:

Не принимайте нож от человека, которого вы не слишком хорошо знаете.

Если вы все же приняли нож, то обязательно отдайте что-нибудь взамен. Это может быть любой пустяк, например, монетка или сладость.

Можно разбить более чем на несколько частей. Это поможет разрядить отрицательную энергию, которая может быть связана с этим предметом.

Даже если вы не верите в предрассудки, лучше все же соблюдать это правило. Ведь лучше перестраховаться, чем потом жалеть.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя дарить цветы в горшке.