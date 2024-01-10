К чему потерять перчатки: 4 приметы с сильным оберегом

Они — защита не только от холода, но и от нечистой силы

Украину заморозило погодой по полной, поэтому отказываться от перчаток в это время было бы полной глупостью. Однако из-за нашей невнимательности нередко бывает, что мы теряем нужный элемент зимнего гардероба. В народе говорят, что это не сулит ничего хорошего.

Практически все люди хоть раз в жизни случайно теряли перчатку или варежку, или сразу две. Согласно народным приметам, пишет ukr.media, потеря такого аксессуара означает не очень хороший знак, поскольку перчатки в старину считались ценным оберегом от злых духов и плохих людей.

К чему потерять перчатку, варежку

В начале путешествия — к несчастьям, болезням и трудностям в дороге. В процессе трудовой деятельности — неудачам в запущенном деле. Прийдется тратить много сил на преодоление препятствий. Незамужняя девушка потеряла перчатку — к одиночеству в старости. Если потеряла замужняя женщина — это к разводу. Деловой человек потерял перчатку — к появлению неожиданных преград на пути к прибыли, конфликтам с партнерами и трудностям с реализацией товара.

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