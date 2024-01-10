К чему потерять перчатки: 4 приметы с сильным оберегом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Они — защита не только от холода, но и от нечистой силы
Украину заморозило погодой по полной, поэтому отказываться от перчаток в это время было бы полной глупостью. Однако из-за нашей невнимательности нередко бывает, что мы теряем нужный элемент зимнего гардероба. В народе говорят, что это не сулит ничего хорошего.
Практически все люди хоть раз в жизни случайно теряли перчатку или варежку, или сразу две. Согласно народным приметам, пишет ukr.media, потеря такого аксессуара означает не очень хороший знак, поскольку перчатки в старину считались ценным оберегом от злых духов и плохих людей.
К чему потерять перчатку, варежку
- В начале путешествия — к несчастьям, болезням и трудностям в дороге.
- В процессе трудовой деятельности — неудачам в запущенном деле. Прийдется тратить много сил на преодоление препятствий.
- Незамужняя девушка потеряла перчатку — к одиночеству в старости. Если потеряла замужняя женщина — это к разводу.
- Деловой человек потерял перчатку — к появлению неожиданных преград на пути к прибыли, конфликтам с партнерами и трудностям с реализацией товара.
Ранее мы писали, почему нельзя дарить тапочки на праздник. Есть много народных примет об обуви.