Не стригите волосы себе: почему по приметам нельзя этого делать

Приметы и предрассудки, связанные с волосами

Существует множество примет, связанных с волосами. Зачастую они несут негативные последствия. Наши предки верили, что волосы – это не просто элемент внешности. Они также имеют разную символику и значение.

Когда-то считалось, что волосы сохраняют в себе силу и опыт человека, который их носит. Об этом рассказали на obozrevatel.

Почему нельзя стричь самого себя

Расчесывание волос перед сном – это не только уход за ними. В древности считалось, что это занятие освобождает от собравшегося за день негатива и способствует ясности разума.

Также в древности состриженные волосы выбрасывали в воду. Наши предки верили, что так все плохое, что есть в жизни, поплывет вместе с волосами.

Больше суеверий связано именно со стрижкой волос. Плохой приметой считалось поручать стрижку близким родственникам или делать это самому себе. Эта примета имеет странное объяснение: самостоятельная стрижка уменьшает продолжительность жизни, а стрижка, которую совершают родственники, способствует ссорам с ними.

Такая концепция распространялась среди тех, кто делал стрижку. Дело в том, что энергия, несущая в себе человек, остается на волосах. А стригущий может гадать на нем и принести негатив.

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