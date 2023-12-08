Говорят, не повезет? Самые интересные приметы и суеверия о черных кошках

Приметы и суеверия про черных кошек

Многие слышали приметы и суеверия о черных кошках, которые перебегают дорогу на беду и несчастье. Некоторые люди, которые особенно верят в приметы, даже могут изменить свой маршрут, если увидят черное животное. Мы уже рассказывали про забавные приметы и суеверия на удачу, а сегодня делимся суевериями, которые касаются черных котов.

Как пишет "Телеграф", многие народные приметы о черных кошках пришли к нам из далекого прошлого. Однако, не все суеверия от предков о черных кошках значат что-то плохое.

Интересные и забавные приметы о черных кошках

Черный кот перебегает дорогу

Как оказалось, это единственная плохая примета, связанная с этим животным. Считается, что если черный кот перебежал вам дорогу — это к беде и неудаче. Однако, если не этом сильно не зацикливаться, то все будет хорошо.

Черная кошка просто сидит на дороге

А вот эта примета наоборот очень позитивная, она сулит удачу и деньги. Если увидели животное, которое сидит на дороге или около тропинки, не трогайте его, а просто знайте, что вас скоро очень повезет.

Черная кошка бежит по дороге

Это, как оказалось, тоже хорошая примета. Если встретили на улице животное, которое идет с вами по пути, значит вас ждет счастье и успех.

Черный кот пробрался в дом

Если в ваш дом забрался черный котик — это к любви и счастью. Не стоит выгонять этого "товарища", а лучше накормите его или приласкайте.

Черные кошки — самые лучшие лекари

В народе считается, что кошки умеют забирать болезни людей. И если уже заниматься таким "самолечением", то лучше прикладывать к больному месту именно черного котика или кошечку. Считается, что именно черные коты обладают самой сильной энергией и способны лечить людей.

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