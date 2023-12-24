Укр

Мороз — к жаркому лету, вьюга — к ранней весне: приметы о погоде на Рождество

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сильный мороз 25 декабря сулит жаркое лето Новость обновлена 24 декабря 2023, 21:23
Сильный мороз 25 декабря сулит жаркое лето. Фото Freepik

Если на Рождество есть новолуние — это не лучший расклад для многих

По новому церковному календарю, 25 декабря православные христиане и греко-католики отмечают Рождество Христово. С этим важным событием связано множество обрядов, традиций и народных примет.

В этот особенный день принято собираться всей семьей за праздничным столом. Исторически люди обращали внимание на различные события и знаки в этот светлый праздник. Именно народные приметы на Рождество предвещали, каким образом пройдет не только сам день, но и весь предстоящий год.

"Телеграф" собрал немало народных примет о погоде в Рождество Христово. Некоторые из них возникли недавно, в то время как другие произошли из далекого прошлого.

Народные приметы о погоде в Рождество

  • Стоит в этот день на улице крепкий мороз — к жаркому лету.
  • Если на Рождество будет оттепель — это предвестник холодной весны.
  • Завывает вьюга — весна будет ранняя.
  • Ясный день в Рождество — к хорошему урожаю на полях.
  • Бушует метель — к богатому урожаю меда.
  • Праздник выпал на новолуние — урожая не жди вовсе.
  • Если на Рождество кот свернулся в клубок — ожидай морозов.
  • Кошка дерет когтями стены — в ближайшее время погода испортится.

Отметим, что тот, кто желает сохранить удачу и счастье для себя и своей семьи, должен придерживаться определенных традиций. Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря.

Теги:
#Погода #Рождество #Приметы #Праздники #народные приметы