Чтобы год был богатым и удачным: приметы на Рождество, в которые верили наши предки

Самые интересные приметы и суеверия на Рождество

В этом году украинцы будут отмечать Рождество 25 декабря. С этим праздником связано много примет и суеверий, которые пришли к нам из давних времен. Мы уже рассказывали, что запрещено делать 24 декабря, а сегодня делимся самыми интересными приметами и суевериями на Сочельник и Рождество.

Как пишет "Телеграф" есть некоторые приметы и традиции, чтобы привлечь в свой дом удачу, достаток и счастье. Предлагаем узнать о них подробнее.

Приметы и суеверия на Сочельник и Рождество

На рождественский стол ставили пироги со спрятанной монеткой, кому попадалась монетка, тот будет богатым и удачливым весь год.

В Сочельник люди наблюдали за небом — если оно было ясным и звездным, значит год будет богатым и урожайным.

Если утром на Рождество шел снег — это считалось хорошая примета, которая пророчила удачный год и приумножение богатства.

Наши предки верили, что Рождество нужно встречать в светлой одежде, тогда в доме будет достаток благополучие.

Считалось, что Рождество — хороший момент для крупных покупок, тогда эта покупка будет хорошо служить вам.

На Рождество в доме принято зажигать много свечей, это к достатку и благополучию.

В Сочельник и на Рождество хозяева должны досыта накормить домашних животных и по возможности подкармливать бродячих котов и собак, это сулило деньги успех.

Ранее "Телеграф" рассказывал о рождественских гаданиях на Рождество. Как провести ритуалы гаданий на исполнение желаний и богатство.