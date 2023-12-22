Какой обряд нужно провести в канун Нового года, чтобы призвать удачу

Мы подскажем вам, какие обряды помогут привлечь в вашу жизнь процветание

Новый год – это время, когда люди загадывают желания и верят в чудеса. Многие пытаются провести этот день так, чтобы в новом году удача была на их стороне. Существует множество обрядов и ритуалов, которые, согласно приметам, помогают призвать удачу.

Вот несколько обрядов и ритуалов, которые вы можете провести в канун Нового года, чтобы призвать удачу:

Обряд с яблоком. В канун Нового года нарежьте яблоко на 12 частей и разложите их по тарелке. Перед сном положите тарелку под кровать. Утром съешьте одну часть яблока и оставьте оставшуюся на всю ночь. Повторяйте этот ритуал в течение 12 дней.

Ритуал с монеткой. В канун Нового года положите монетку под тарелку с елкой. Утром, когда вы будете снимать елку, заберите монетку и положите ее в кошелек. Эта монетка будет приносить вам удачу и изобилие.

Обряд с водой. В канун Нового года наполните стакан водой и поставьте его на подоконник. Утром, когда вы просыпаетесь, умойтесь этой водой. Эта вода очистит вас от негатива и доставит удачу.

Ритуал с огнем. В канун Нового года зажгите свечу и скажите свое желание. Затем потушите свечу и спрячь ее в уютное место. Эта свеча будет сохранять ваше желание и помогать вам его осуществить.

Обряд с зеркалом. В преддверии Нового года поставьте зеркало в центре комнаты. Затем поставьте вокруг него 12 свечей. Зажгите свечи и смотрите в зеркало. В зеркале вы увидите свое будущее.

Это лишь некоторые из обрядов и ритуалов, которые можно провести в канун Нового года, чтобы призвать удачу. Какой обряд выбрать зависит от ваших личных предпочтений и веры.

Если вы хотите, чтобы удача была на вашей стороне, проведите один из обрядов или ритуалов, которые мы описали в этой статье. Но не забывайте, что удача – это не только результат магических ритуалов. Удача – это также результат ваших усилий и труда. Поэтому, чтобы добиться успеха, вам нужно упорно работать и не сдаваться.

Вот несколько советов, которые помогут вам призвать удачу на Новый год:

Верьте в себя и в свои силы.

Не сдавайтесь, даже если что-то не выходит.

Любые изменения начинаются с вас.

Если вы будете следовать этим советам, то в новом году вам предстоит удача.

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