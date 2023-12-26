Не отказывайтесь от сладкого на Новый год: почему это важно для вашего счастья и изобилия

Чтобы Новый год был счастливым и удачным, обязательно побалуйте себя и своих близких сладостями в этот день.

Новый год – это праздник, символизирующий начало нового цикла жизни. Это время, когда мы прощаемся с прошлым и с надеждой смотрим в будущее. В этот день мы хотим, чтобы все было хорошо, чтобы наши желания сбылись. Потому и встречаем Новый год с хорошим настроением, положительными мыслями. А еще – со сладким!

Происхождение обычая есть сладкое на Новый год

Обычай есть сладкое на Новый год имеет давнюю историю, которая уходит корнями в древние цивилизации. В разных странах и культурах сладкое имело разное значение и символику, но общей идеей было то, что сладкое притягивает сладкое, то есть счастье, изобилие, любовь и благополучие.

Например, в древнем Риме на Новый год дарили друг другу медовые кексы, которые назывались "стрене", от латинского слова "strenuus", что означает "сильный", "энергичный", "активный". Этим они выражали свои пожелания крепости, выносливости и успеха в новом году.

В Китае на Новый год, который отмечается по лунному календарю, традиционно готовят и едят сладкие пироги, называемые "ниан гао", что означает "высокий год". Этим они символизируют свое желание расти, прогрессировать и добиваться высот в новом году.

В Европе на Новый год распространен обычай печь и дарить друг другу пряники, которые имели разные формы и украшались сахарной глазурью. Пряники были не только вкусными, но и творческими творениями, отражавшими разные сюжеты и символы. Пряники были своеобразными талисманами, которые должны были защищать от зла и приносить счастье.

У древних славян Новый год отмечался в марте, и в этот день было принято угощать гостей медом, пирогами и другими сладостями. Эти блюда числились эмблемой достатка и благополучия. Впоследствии Новый год начали отмечать в декабре, но обычай встречать его со сладким остался. Сладкие блюда стали символом радости, счастья и благополучия.

Почему так важно встречать Новый год со сладким?

Согласно поверьям, если на Новый год съесть что-нибудь сладкое, то весь следующий год будет сладким, то есть удачным и счастливым.

Кроме того, сладкое – это символ изобилия. В старину люди верили, что если в Новогоднюю ночь на столе будет много сладкого, то весь следующий год будет обильным и щедрым.

Какие сладости можно подать на Новый год?

На Новый год принято подавать разнообразные сладости:

Пироги

Пирожные

Торты

Шоколад

Конфеты

Разновидности сухофруктов

Мед

Ягоды

Фрукты

Конечно, не стоит переедать сладости на Новый год. Но несколько кусочков вкусненького помогут вам создать правильное настроение и зарядить себя положительными эмоциями на весь следующий год.

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