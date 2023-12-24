Гадания на Рождество: узнайте свою судьбу с помощью рождественских ритуалов и обрядов

Как узнать свою судьбу с помощью гадания

В период рождественских праздников в украинской культуре принято гадать на судьбу, замужество, богатство и удачу. Есть много способов гадать, эти обряды и ритуалы пришли к нам от предков.

"Телеграф" собрал самые интересные гадания и ритуалы на рождественские святки, чтобы вы могли заглянуть в свое будущее.

Ритуалы гаданий на замужество и суженого

Одно из самых простых и даже веселых гаданий для девушек — нужно выйти на улицу в рождественскую ночь и спросить, как его зовут у первого встречного мужчины. Именно такое имя будет у вашего жениха.

Еще одно гадание связано со сном. В ночь на Рождество нужно положить под подушку расческу и мысленно попросить суженого прийти во сне и расчесать волосы. Тот, кто явится во сне, и является вашей судьбой.

Также на сон в рождественскую ночь можно положить под подушку листочки с именами мужчин, которые вам нравятся. Утром на Рождество не глядя достаньте одну бумажку, именно этот мужчина может стать вашей судьбой.

Гадание на богатство

Возьмите емкость с крупой и окуните в нее разные украшения (кольца, серьги, цепочки) — как дорогие, так и бижутерию. Потом засуньте руку в эту емкость и достаньте первое попавшиеся украшение. Если попалось ювелирное украшение из золота или серебра — год будет богатым.

Гадание на будущее с воском

Подготовьте глубокую посуду с холодной водой и свечи. В рождественскую ночь зажгите свечу и капайте ее воск на поверхность холодной воды. Потом нужно рассмотреть и расшифровать фигурки из воска, которые образовались на воде.

Так, если воск образовался в "звездочку", вас ждет успех в новом году в работе или учебе. Если получились полосочки — ждите длительніх путешествий или переездов. Если образовалось кольцо или кружочек — возможно в следующем году вы сыграете свадьбу. Если в восковых фигурах вы увидите очертания какого-то зверя — это не к добру.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном способе узнать о своем суженом. Интересное гадание на грецких орехах.