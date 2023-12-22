Сделаете это перед сном — лишитесь удачи и привлечете несчастья в дом

Эти предостережения могут уберечь от беды, говорят в народе

Сумерки, которые с 22 декабря будут все короче, у всех народов всегда ассоциировались с чем-то особенным и загадочным. В это время происходит множество загадочных явлений, часто остающихся невидимыми для обычного человека, как верят некоторые люди.

Считается, что ночью нечистые силы легче проникают в наш мир, поэтому в темное время суток следует проявлять осторожность. Существуют народные суеверия и запреты, тщательно передаваемые из поколения в поколение.

Что нельзя делать перед сном и ночью

Выбрасывать мусор после захода солнца . Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие.

. Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие. Открывать двери нежданным гостям после полуночи . Если появившийся оказывается случайным прохожим, это может привести к будущим проблемам с законом.

. Если появившийся оказывается случайным прохожим, это может привести к будущим проблемам с законом. Оставлять немытую посуду и неубранный стол на ночь . Это может привлечь несчастье в ваш дом.

. Это может привлечь несчастье в ваш дом. Смотреть в зеркало в ночное время . Зеркала считаются порталом между мирами, и ночью они обладают особым энергетическим зарядом. В это время суток защита от темных сил ослабевает, делая человека уязвимым перед злыми духами.

. Зеркала считаются порталом между мирами, и ночью они обладают особым энергетическим зарядом. В это время суток защита от темных сил ослабевает, делая человека уязвимым перед злыми духами. Ссориться, употреблять ругательства, конфликтовать с близкими . Это может отрицательно сказаться на вашем здоровье.

. Это может отрицательно сказаться на вашем здоровье. Оставлять острые предметы на столе . Эти предметы могут вызвать недовольство домового и, в результате, привести к серьезному заболеванию одного из членов семьи. Также следует избегать стрижек волос, ногтей, рукоделия и шитья в ночное время.

. Эти предметы могут вызвать недовольство домового и, в результате, привести к серьезному заболеванию одного из членов семьи. Также следует избегать стрижек волос, ногтей, рукоделия и шитья в ночное время. Давать взаймы и брать в долг. Это может перенести проблемы того, кто обращается за помощью, на вас, или же вы можете передать свою удачу.

Ранее мы писали, какие домашние вещи нельзя отдавать даже близким. С ними вы можете отдать свою удачу и счастье.