Укр

Сделаете это перед сном — лишитесь удачи и привлечете несчастья в дом

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Ночное время считается мистическим и пугающим Новость обновлена 22 декабря 2023, 17:52
Ночное время считается мистическим и пугающим. Фото Freepik/ИИ

Эти предостережения могут уберечь от беды, говорят в народе

Сумерки, которые с 22 декабря будут все короче, у всех народов всегда ассоциировались с чем-то особенным и загадочным. В это время происходит множество загадочных явлений, часто остающихся невидимыми для обычного человека, как верят некоторые люди.

Считается, что ночью нечистые силы легче проникают в наш мир, поэтому в темное время суток следует проявлять осторожность. Существуют народные суеверия и запреты, тщательно передаваемые из поколения в поколение.

Что нельзя делать перед сном и ночью

  • Выбрасывать мусор после захода солнца. Таким образом из дома можно вынести не только хлам, но и удачу, изобилие.
  • Открывать двери нежданным гостям после полуночи. Если появившийся оказывается случайным прохожим, это может привести к будущим проблемам с законом.
  • Оставлять немытую посуду и неубранный стол на ночь. Это может привлечь несчастье в ваш дом.
  • Смотреть в зеркало в ночное время. Зеркала считаются порталом между мирами, и ночью они обладают особым энергетическим зарядом. В это время суток защита от темных сил ослабевает, делая человека уязвимым перед злыми духами.
  • Ссориться, употреблять ругательства, конфликтовать с близкими. Это может отрицательно сказаться на вашем здоровье.
  • Оставлять острые предметы на столе. Эти предметы могут вызвать недовольство домового и, в результате, привести к серьезному заболеванию одного из членов семьи. Также следует избегать стрижек волос, ногтей, рукоделия и шитья в ночное время.
  • Давать взаймы и брать в долг. Это может перенести проблемы того, кто обращается за помощью, на вас, или же вы можете передать свою удачу.

Ранее мы писали, какие домашние вещи нельзя отдавать даже близким. С ними вы можете отдать свою удачу и счастье.

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#Сон #Приметы #Ночь #Народные приметы