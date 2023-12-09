Как неправильное хранение обуви влияет на вашу жизнь: народные приметы

Рассказываем, к каким последствиям может привести неправильное ношение обуви

Наши предки верили во многие разные предрассудки. Это касается и примет о любви, и о браке, и об обилии в доме. Обувь влияет на разные аспекты нашей жизни. Неправильное его хранение и ношение отражается на нашей судьбе, характере и здоровье.

Обувь играет очень символическую и важную роль в жизни. Как размещать его в коридоре, как выбирать правильную обувь, чтобы не навлечь беду, рассказали на life-rus.uaportal.

Как нельзя размещать обувь в коридоре

Древнее поверье говорит, что нельзя ставить левый ботинок на правую сторону и наоборот. Это приведет к неисправимым последствиям.

Ссоры и измены

Случайно развязавшийся шнурок предупреждает вас о грядущих конфликтах или разрыве отношений с близким человеком. Также это может означать, что вас разочаруют поступки ваших родных.

Потери

Повреждение подбора или подошвы обуви – плохой знак. Он предупреждает вас о сложностях с деньгами или потере имущества.

Болезни

Ношение обуви не по размеру или без носков приводит к болезням. Также это провоцирует несчастные случаи. Также есть риск получить травму.

Также, если вы подарите свою старую обувь кому-то, это освободит вас от ненужных людей и негативного влияния. Это создаст возможность получить новый опыт и нужные связи.

Чтобы этого всего не произошло, нужно уделять должное внимание своей обуви и следить за ее внешним видом. А "Телеграф" раньше рассказывал, что нужно делать в понедельник, чтобы привлечь удачу на целую неделю.