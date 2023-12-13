Новая судьба после замужества: народные приметы и суеверия о смене фамилии у женщин

Что будет, если жена возьмет фамилию мужа

Издавна в нашей культуре существует традиция, что девушка после замужества берет себе фамилию мужа. В народе существует много примет об этой традиции, которые объясняют почему стоит или не стоит этого делать. Мы уже рассказывали о народных приметах, что нельзя дарить на Новый год, а сегодня делимся суевериям по поводу смены фамилии у женщин после замужества.

Народные приметы и суеверия о смене фамилии

Наши предки верили, что если женщина после свадьбы берет фамилию мужа, то меняет свою судьбу. После смены фамилии девушка становится частью рода мужа, а значит перебирает на себя проклятия рода, если они есть или какие-нибудь обеты. В то же время, семейная удача из рода мужа распространяется и на новоиспеченную жену, если она сменила фамилию.

В нумерологии считается, что фамилия-имя-отчества каждого человека имеет свое личное число. И при смене фамилии у женщин оно меняется, как и ее судьба. Только не понятно в хорошую или плохую сторону.

Если женщина не хочет брать фамилию мужа по каким-то своим причинам, а он это категорически не приемлет, как и его родственники, то очевидно, что судьба такого брака под вопросом.

Если же традиция менять фамилию после свадьбы угнетает невесту, то это тоже не к добру. Ведь ходить с этой фамилией ей придется долго и она постоянно будет думать о том, что не хотела этого делать.

Лучше всего еще до свадьбы обсудить с избранником его взгляд на традицию смены фамилии. И выбрать тот вариант, который будет приемлем для обоих партнеров.

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