Проблемы в личной жизни или гармония в семье: можно ли держать в квартире фиалку на самом деле
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Рассказываем, почему фиалка — цветок одиночества
Фиалки — прекрасные и изящные цветы, они красивые, нежные и элегантные. Тем более обидно, когда плохие приметы заставляют суеверных людей сомневаться в их особенной энергетике.
А ведь поверья и культурные традиции, связанные с этими удивительными растениями, придавали фиалкам различные значения. И хороших из них не меньше, чем плохих, а даже больше.
Что приносит в дом цветок фиалка — хорошие приметы
Согласно народным приметам, фиалки:
- Привлекают богатство. В некоторых культурах фиалки считались символом процветания и богатства. Предполагалось, что если посадить фиалку у порога дома или на подоконнике, это привлечет материальное благополучие.
- Приносят любовь. Считалось, что если подарить фиалку своей возлюбленной, это символизирует верность и укрепление чувств.
- Обладают загадочной силой оберега от несчастий. В некоторых культурах фиалки считались растениями, обладающими таинственной энергией, которая способна приносить в дом защиту и благополучие.
- Помогают здоровью. В некоторых поверьях говорится, что пребывание рядом с фиалками способствует улучшению здоровья и даже помогает избавиться от болезней. Возможно, корни этого убеждения кроются в действительно лечебных свойствах этого растения.
Итак, на вопрос о том, какая энергетика у фиалки, целый ряд народных примет отвечает положительно. В то же время есть другие суеверия, которые приписывают этому цветку другое влияние.
Плохие приметы о фиалках
Существует суеверие, согласно которому считается, что фиалки могут принести несчастье или даже смерть. Особенно, если они цветут и неожиданно без причины завянут.
Другим распространенным предрассудком есть мнение, что фиалка — это цветок одиночества, который принесет проблемы в личную жизнь, а незамужней девушке помешает выйти замуж. Возможно, причина кроется в том факте, что эти нежные деликатные растения часто выращиваются как одиночные растения в горшках или контейнерах. Это приводит к представлению о них как об отдельных, изолированных цветах.
В то же время восточные традиции уверяют, что фиалка несет уравновешенность и гармонию членам семьи, проживающим в доме. Поэтому держите фиалку на северном подоконнике, берегите ее от прямых солнечных лучей и перепадов температуры, и она принесет в ваше жилище положительную энергетику.
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