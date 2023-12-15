Что будет, если есть с ножа: что об этом говорят эзотерики

Рассказываем, почему нельзя есть из ножа

Наверное, каждый знает, что есть с ножа – плохая примета. Однако почему это делать нельзя, нет объяснения. Раньше мы уже рассказывали, почему нельзя открывать окна зимой по приметам. Теперь объясним предрассудок о ноже.

Любители есть с ножа могут столкнуться с множеством проблем. Эта примета передавалась из поколения в поколение. Мы вместе с ТСН расскажем, почему это делать нельзя.

Что будет, если есть с ножа – примета

Станете злыми. Это самая популярная причина. Когда-то из ножей ели непрошеные гости, приехавшие из дальних земель и не любившие местные жители. Именно поэтому считалось, что, если есть с ножа, можно стать агрессивным.

Станете глупыми. Когда-то считалось, что если кто-то ест с ножа, она отрезает ум. Сходная народная примета была связана с тем, чтобы зашивать иглой одежду на себе.

Муж сопьется. Говорят, если женщина любит есть с ножа и облизывать его, то ее мужчина начнет выпивать.

Можно продырявить свою ауру. Современные эзотерики говорят, что, если есть с ножа, можно повредить защитное биополе. Чем дольше контакт с острым предметом – тем сильнее будет повреждена аура. Из-за этих дыр вытекает жизненная энергия, а злые силы могут завладеть душой.

Болеет сердце. Эзотерики считают, что проблемы с сердцем и даже инфаркты – это последствия привычки есть с ножа. В древности вообще запрещалось поднимать с земли острые предметы, потому что их часто использовали в магических ритуалах.

Эзотерика – довольно странная наука. Если так говорится в примете, не значит, что это случится. Однако выбирать верить в предрассудки или нет – только ваш выбор. А раньше мы уже рассказывали, что нужно делать во время переезда, чтобы жизнь на новом месте была счастливой.