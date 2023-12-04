Купите новый кошелек и отдайте долги: народные приметы на Новый год 2024

Приметы перед Новым 2024 годом

Совсем скоро мы будем встречать Новый 2024 год. Это будет високосный год, который пройдет под символом Зеленого Деревянного Дракона. И, как оказалось, на Новый год есть особые народные приметы, чтобы он был успешным и прошел в достатке. Мы уже рассказывали о забавных приметах и суевериях на удачу, а сегодня делимся приметами на Новый год.

Чтобы 2024 год стал удачным и благополучным, нужно придерживаться примет и традиций, пишет dialog.ua. Узнайте, что нужно делать перед Новым годом и в новогоднюю ночь.

Украшение елки на год Дракона

Если ставите в доме елку на новогодние праздники, позаботьтесь о том, чтобы она понравилась символу году Зеленому Дракону. Выбирайте зеленые и золотистые украшения и гирлянды на елку. Есть примета, которая говорит, что на новый год нужно покупать новый кошелек, пусть он тоже будет зеленым или золотистым, тогда в нем будут водиться деньги.

Праздничный стол

Традиционно на праздники хозяйки готовят разные блюда. Пусть ваш новогодний стол будет разнообразным, с мясом, деликатесами и фруктами. Не забудьте украсить блюда зеленью или просто положить на стол пучок свежей сочной зелени. А под скатерть, согласно приметам, нужно положить монету, чтобы привлечь деньги в Новом году.

Зажгите свечи

В новогоднюю ночь на столе нужно зажечь 8 свечей и выставить их в знак бесконечности — в виде перевернутой восьмерки. Пусть свечи горят до полуночи, а потом их нужно потушить, но без дуновения.

Новая одежда на праздник

В новогоднюю ночь, собираясь за праздничным столом, лучше надеть новую одежду и аксессуары, это очень понравится символу года Дракону. Лучше всего надеть зеленые, красные или золотистые наряды.

Нельзя выбрасывать остатки еды

Лучше всего покормите остатками еды животных или птиц. Даже если у вас нет дома питомцев, вынесите во двор, пусть поедят бродячие коты или собаки.

Отдайте долги

Перед Новым годом нужно отдать все долги, это издавна известная примета, которая передается из поколения в поколение. В Новый год нужно входить без долгов. Также перед праздником попросите прощения у людей, которых вы могли обидеть и простите всех обидчиков сами.

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