Не давайте в долг вечером и не сидите на столе: что категорически нельзя делать, чтобы не обеднеть

Это делать категорически запрещено

Наши предки верили, что те или иные действия могут привлекать или отпугивать деньги из дома. С давних времен до нашего времени дошли народные приметы и суеверия о том, что запрещено делать, чтобы не обеднеть. Ранее мы уже рассказывали, что делать с мелочью, чтобы привлечь большие деньги, а сегодня делимся народными приметами о запретах, связанных с деньгами.

Что категорически запрещено делать, чтобы не потерять деньги

Нельзя оставлять в доме пустые емкости, чтобы они не притягивали пустоту.

Нельзя смахивать крошки со стола голой рукой, это к нищете.

Нельзя сидеть на столе, это к непредвиденным растратам.

Запрещено оставлять сумку на полу, деньги будут уходить из дома.

Категорически запрещено считать деньги ночью, это отпугивает деньги.

Нельзя обсуждать доходы других людей, чтобы не потерять свои деньги.

Нельзя, чтобы кошелек был пустым, положите в него хотя бы мелкую купюру или монету, чтобы притягивать энергию денег.

Категорически запрещено давать в долг после захода солнца, чтобы деньги не уходили от вас.

Нельзя выносить мусор из дома вечером, чтобы деньги не проходили мимо вашего дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приметах и суевериях, что категорически нельзя делать с деньгами. Придерживайтесь этих примет и деньги всегда будут с вами.