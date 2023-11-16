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Не давайте в долг вечером и не сидите на столе: что категорически нельзя делать, чтобы не обеднеть

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Деньги всегда будут с вами, если не нарушать приметы
Деньги всегда будут с вами, если не нарушать приметы. Фото Freepik

Это делать категорически запрещено

Наши предки верили, что те или иные действия могут привлекать или отпугивать деньги из дома. С давних времен до нашего времени дошли народные приметы и суеверия о том, что запрещено делать, чтобы не обеднеть. Ранее мы уже рассказывали, что делать с мелочью, чтобы привлечь большие деньги, а сегодня делимся народными приметами о запретах, связанных с деньгами.

Что категорически запрещено делать, чтобы не потерять деньги

  • Нельзя оставлять в доме пустые емкости, чтобы они не притягивали пустоту.
  • Нельзя смахивать крошки со стола голой рукой, это к нищете.
  • Нельзя сидеть на столе, это к непредвиденным растратам.
  • Запрещено оставлять сумку на полу, деньги будут уходить из дома.
  • Категорически запрещено считать деньги ночью, это отпугивает деньги.
  • Нельзя обсуждать доходы других людей, чтобы не потерять свои деньги.
  • Нельзя, чтобы кошелек был пустым, положите в него хотя бы мелкую купюру или монету, чтобы притягивать энергию денег.
  • Категорически запрещено давать в долг после захода солнца, чтобы деньги не уходили от вас.
  • Нельзя выносить мусор из дома вечером, чтобы деньги не проходили мимо вашего дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал о приметах и суевериях, что категорически нельзя делать с деньгами. Придерживайтесь этих примет и деньги всегда будут с вами.

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#Народные приметы #приметы о деньгах