Не давайте в долг вечером и не сидите на столе: что категорически нельзя делать, чтобы не обеднеть
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Это делать категорически запрещено
Наши предки верили, что те или иные действия могут привлекать или отпугивать деньги из дома. С давних времен до нашего времени дошли народные приметы и суеверия о том, что запрещено делать, чтобы не обеднеть. Ранее мы уже рассказывали, что делать с мелочью, чтобы привлечь большие деньги, а сегодня делимся народными приметами о запретах, связанных с деньгами.
Что категорически запрещено делать, чтобы не потерять деньги
- Нельзя оставлять в доме пустые емкости, чтобы они не притягивали пустоту.
- Нельзя смахивать крошки со стола голой рукой, это к нищете.
- Нельзя сидеть на столе, это к непредвиденным растратам.
- Запрещено оставлять сумку на полу, деньги будут уходить из дома.
- Категорически запрещено считать деньги ночью, это отпугивает деньги.
- Нельзя обсуждать доходы других людей, чтобы не потерять свои деньги.
- Нельзя, чтобы кошелек был пустым, положите в него хотя бы мелкую купюру или монету, чтобы притягивать энергию денег.
- Категорически запрещено давать в долг после захода солнца, чтобы деньги не уходили от вас.
- Нельзя выносить мусор из дома вечером, чтобы деньги не проходили мимо вашего дома.
Ранее "Телеграф" рассказывал о приметах и суевериях, что категорически нельзя делать с деньгами. Придерживайтесь этих примет и деньги всегда будут с вами.