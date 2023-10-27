"Заначку" там хранить нельзя: два места в доме, откуда "убегают" деньги

Обеднеете в один миг, если не заберете от туда свои кровные

В современном мире мало кто продолжает сохранять свои сбережения "под матрасом", отдавая предпочтение банковским счетам или карточкам. Тем не менее существуют "ветераны", для которых важно, чтобы все, что они заработали, оставалось у них дома, под их надежным надзором.

Если вы относитесь к числу таких людей, то вам необходимо знать, какие места в вашем доме абсолютно не подходят для хранения денег. Поскольку деньги обладают уникальной энергетикой, важно тщательно выбирать место для их хранения.

Где нельзя хранить деньги в доме

Спальня — это пространство, где хозяева отдыхают, и здесь деньги тоже будут "лениться". Это может привести к замедлению денежного потока в вашем доме. Деньги предпочитают активность и движение, не забывайте об этом. Что касается прихожей, то независимо от вашего дохода, деньги, хранимые у входной двери, склонны "уходить" из вашего дома. Лучше разместите их в другом месте, иначе готовьтесь к неожиданным расходам.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать с деньгами. Также "Телеграф" писал о вещах, которые нельзя одалживать другим людям.