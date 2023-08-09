Укр

Отнимут вашу энергию: что категорически нельзя хранить под кроватью

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие вещи нельзя хранить под кроватью
Какие вещи нельзя хранить под кроватью. Фото pinterest.ru

Спальня — одно из самых важных мест в доме

Учитывая, что кровать — это место отдыха и сна, не удивительно, что оно хранит нашу энергетику. Из-за этого вокруг предмета появилось множество примет и суеверий, особенно, эзотерики рекомендуют внимательно отнестись к тем вещам, которые вы храните в спальне под кроватью.

В материале Glavred рассказано, какие предметы, согласно приметам, там точно не должны лежать, если вы не хотите привлечь в свою жизнь лишние хлопоты и проблемы. Оказывается, есть вещи, способные "украсть" вашу энергию.

Какие вещи нельзя хранить под кроватью

Эзотерики говорят, что определенные вещи под кроватью способны "отнимать" энергетику человека, в результате чего он чувствует себя вялым, сонным и со сниженной продуктивностью. Согласно приметам, чтобы не навлечь на себя и свое здоровье проблемы, крайне не рекомендуется у себя под кроватью хранить такие категории вещей:

  • предметы, которые вызывают плохие воспоминания;
  • грязную обувь и ненужную одежду;
  • искусственные растения;
  • старую и неработающую технику;
  • другие поломанные или разбитые вещи.

Все они могут забрать у вас удачу и заблокировать потоки положительной энергии в доме.

По словам экспертов, в помещении должен быть порядок и свободное пространство, чтобы энергетические потоки могли свободно циркулировать. Если у вас под кроватью есть свободное место, тогда лучше туда положить постельное белье, сезонную верхнюю одежду или обувь, а также сумки.

"Телеграф" писал ранее, почему нельзя оставлять свои вещи на спинке стула. Приметы, к которым следует прислушаться.

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