Кошки какого окраса притягивают в дом любовь и удачу: что говорят приметы

Разные окрасы кошек могут ассоциироваться с разными символами и предсказаниями

Одними из самых любимых и распространенных домашних питомцев являются кошки, способные удивить своим характером и поведением. И с ними, между прочим, связано множество народных примет. Оказывается, большую роль в энергетике дома играет их окрас.

В материале OBOZREVATEL рассказано, что кошки, определенного цвета шерсти, способны привлечь удачу в личной жизни, финансовый успех, а также домашний питомец может стать своеобразным семейным оберегом.

Какого цвета кошки могут привлечь удачу

Рыжие коты

Согласно народным поверьям, кошки рыжего окраса ассоциируются с золотом, поэтому своему хозяину помогут привлечь в дом больше достатка. Они притягивают финансовую энергетику, открывая владельцу жилища новые источники заработка. А еще рыжие кошки препятствуют чрезмерным тратам, то есть способствуют тому, чтобы деньги в доме задерживались и не уходили на что-то ненужное.

Черные коты

В некоторых культурах черная кошка ассоциируется с несчастьем и считается "плохой приметой", но в других культурах она считается символом удачи. На самом деле, как говорят приметы, кошка такого окраса способна принести своему хозяину удачу во всех жизненных сферах. Это животное также "очищает его душу" от негатива и оберегает от сглаза.

Белые или серые коты

Светлые домашние любимцы являются настоящими помощниками в любовных отношениях. Они укрепляют связь между партнерами и "убирать" энергетику, вызывающую конфликты. Также белые или серые коты помогают своему хозяину, если он одинок, быстрее обрести свое счастье.

Трехцветные кошки

Такие кошки, согласно поверьям, словно магнитом притягивают в дом всевозможное благополучие, в частности удачу в делах и финансы, защищая семью от негатива со стороны окружающих, а также от злых духов.

"Телеграф" писал ранее, какие собаки приносят удачу. Эксперты советуют большое внимание уделить их окрасу.