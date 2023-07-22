Пройдите простой тест и получите послание от Вселенной
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Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего
Кувшин – это сосуд, из которого утоляется жажда, поэтому его символика очень интересна. Этот простой тест подсознания перед вами может раскрыть кое-что очень интересное о вашей личности и характере, а также передать послание из вселенной.
Каждый из этих четырех кувшинов содержит определенное количество информации, которая "перельется в вашу чашу знаний". Позвольте своей интуиции вести вас и узнайте, что вас ждет.
Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:
Результаты теста:
- КУВШИН НОМЕР 1
Если вы выбрали этот кувшин, вы человек, который любит и уважает традиции, но обладает сильным творческим потенциалом. Однако очень возможно, что вы подавили в себе эту творческую сторону, что вы загнали себя в колею и идете по проторенной дорожке, потому что вам так легче. У вас закончились амбиции и нет новых целей.
Выбранный вами кувшин несет в себе сообщение о том, что вас ждут великие потрясения, которые заставят вас прыгать, а ваше творчество выйдет на первый план. Вполне возможно, что вы недовольны своей деловой или личной обстановкой и пришло время больших перемен, которых вы боитесь. Помните, что новый опыт — лучшая школа жизни, и этот страх мешает нам максимально использовать свой потенциал.
- КУВШИН НОМЕР 2
Если вас больше всего привлек этот кувшин, готовьтесь к событиям на эмоциональном уровне. Он приносит вам сообщение о том, что вас ждет много сентиментальных сюрпризов.
Тем, кто выбрал его, стоит приготовиться к очень важному шагу в любви. Если вы одиноки, вас ожидает встреча с кем-то, кто может оставить глубокий след в вашей жизни. Те, у кого уже есть "вторая половинка", получат возможность укрепить свои отношения и вместе перейти на более высокий духовный уровень.
- КУВШИН НОМЕР 3
Этот кувшин приносит хорошие новости, по крайней мере, когда речь идет о финансах. Не исключено, что вскоре вы получите неожиданное приобретение или дополнительные деньги, которое каким-то образом изменят вашу жизнь.
Однако кувшин говорит вам никогда не забывать делиться частью того, что вам дано, с теми, кто голоден или беден. Кроме того, он предостерегает вас не слишком расслабляться, ведь все, что "падает с неба", может запросто выскользнуть из рук того, кто это получил. Деньги всегда представляют собой искушение тех, кому их дают, потому что они проверяют их "величие души".
- КУВШИН НОМЕР 4
Четвертый кувшин несет в себе дыхание новизны. Будущее вам предсказывает бесконечные потрясения и совсем другую жизнь, чем та, которую вы ведете сегодня. В вашей жизни произойдут большие перемены, поэтому возможно, что вы получите вероятность жить совсем в другом месте, заняться чем-то, чем раньше не занимались, может быть, даже сменить профессию.
Вы почувствуете, будто "попали" в совершенно новую историю, не имеющую ничего общего с тем, что с вами происходило. Короче говоря, готовьтесь к будущему, а оно приносит неожиданные вещи.
Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.