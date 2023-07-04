Не навлеките неприятности: что в доме категорически запрещается делать после заката

Каждое время суток в эзотерике считается по-своему особенным

Существует множество примет, связанных с домом, которые предостерегают нас от опасностей и невзгод. Издавна считалось, что с наступлением тьмы, когда солнце садится за горизонт, запрещено дома выполнять ряд действий, иначе можно растерять свою удачу.

В материале Esp эзотерики рассказали, что каждое время суток имеет определенное значение и заход солнца не является исключением. Поэтому, если не хотите привлечь в свою жизнь трудности, не совершайте ряд вещей.

Что нельзя делать после заката

Не считайте деньги

После того, как солнце скрылось за горизонтом, не занимайтесь пересчетом своих денег, даже не желательно брать в руки купюры. В противном случае, согласно приметам, на человека могут взвалиться финансовые неприятности. По этой же причине нельзя давать вечером деньги в долг.

Не подметайте в доме

Эксперты говорят, что с наступлением темноты не стоит подметать полы, потому что с мусором можно вымести положительную энергетику из дома, а также свою удачу и благополучие.

Не мойте посуду

Если верить приметам, то мыть посуду вечером — плохая идея, потому что вы привлечете в свою жизнь нищету, проблемы со здоровьем, конфликты и недопонимания в личной жизни.

Не ругайтесь

Считается, что в темное время суток негативная энергетика усиливается и если вы будете ругаться с кем-то или жаловаться на жизнь, то проблемы будут возникать с двойной силой и отбирать вашу энергию.

"Телеграф" писал ранее, какие вещи нельзя никому одалживать. Если не хотите привлечь неприятности, тогда стоит прислушаться к нескольким приметам.