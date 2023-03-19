Женщины с какими именами стареют раньше других: таких только трое

Причины этого разные, но в каждом из случаев ситуацию нужно брать в свои руки и менять

Считается, что наше имя имеет непосредственное влияние на жизнь, поскольку частично определяет главные характеристики, которыми будет наделен человек. Одни имена называют счастливыми — их владелицы живут долго и счастливо, не зная горя, другие же считаются гораздо менее удачными и словно притягивают беды к человеку.

Отдельно выделяют женские имена, обладательницы которых стареют раньше других. И это связано с тем, как их носительницы относятся к жизни, передает "Апостроф". Таких имен всего три и дальше мы о них расскажем поподробнее.

Надежда

Эти женщины всегда выбирают сложные тернистые пути, из-за чего им приходится много нервничать. Они постоянно в стрессе и обычно чувствуют себя обессиленными, но в большинстве случаев ничего не меняют. А зря: если немного изменить собственное мировоззрение, можно будет позволить себе выкладываться меньше, сохраняя силы на собственные нужды, а не прихоти и требования других — пусть другие наконец-то сами о себе позаботятся.

Марина

Этим женщинам свойственно посвящать всю себя партнеру. Когда они думают, что встретили "того самого", то напрочь забывают о себе и начинают вкладываться на все сто именно в мужчину. Марина может забыться, что такое хорошо ухаживать за собой и отдыхать, а это обязательно негативно скажется и на ее внутреннем, и тем более на внешнем виде.

Наталья

Женщина с таким именем обычно очень упорная и целеустремленная. Несмотря ни на что она будет идти к своей цели, чего бы ей это ни стоило. А это действительно имеет свою цену: из-за чрезмерных потуг эти женщины могут состариться гораздо быстрее своего физиологического возраста. Серьезность — это, конечно, хорошо, но помните, что всему нужна мера.

Раньше мы рассказывали о женских именах, которые притягивают мужчин как магнит. Эти четыре они считают самыми красивыми.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу.