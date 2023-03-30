Из-за гигантской "дыры" на Солнце Землю накроет новая магнитная буря

Магнитная буря будет средней мощности

На Солнце образовалась огромная "дыра", которая по размеру больше Земле примерно в 20 раз. Такой случай за последнюю неделю наблюдается уже второй раз, но ранее корональная "дыра" была больше Земли в 30 раз. В связи с этим нашу планету вскоре накроет новая магнитная буря.

Всплеск геомагнитной активности ожидается завтра, 31 марта. При этом магнитная буря будет средней силы. Информация об этом была опубликована в научном журнале Science Alert.

"Корональные дыры выпускают в космос солнечный ветер, который может повредить спутники и вызвать полярные сияния, если они достигнут Земли", — говорится в сообщении.

"Дыры" на Солнце могут вызвать очень быстрые солнечные ветры со скоростью более 800 километров в секунду. Хотя форма этого образования на светиле не особо примечательно, но его расположение является довольно интересным.

Доцент кафедры космической и климатической физики Лондонского университетского колледжа Даниэль Вершарен считает, что быстрый ветер из этой корональной дыры придет на Землю примерно с вечера пятницы до утра субботы, 1 апреля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученым удалось заглянуть внутрь средней короны Солнца и разглядеть там нечто похожее на "паутину". Она состоит из намагниченных плазменных структур, которые в свою очередь постоянно взаимодействуют и воссоединяются.