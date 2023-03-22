До этого были "цветочки": на Землю надвигаются две мощнейшие магнитные бури

Конец месяца будет непростым

Только Землю "отпустила" очередная магнитная буря, как на горизонте виднеются еще сразу несколько. И не абы какие, а такой мощности, какой не было уже довольно давно.

"Телеграф", основываясь на данных ученых, публикует расписание оставшихся мощных магнитных бурь.

Самые мощные бури в марте следует ожидать 26, а затем 27 марта. Стоит отметить, что их К-индекс будет равняться 7 и 6 баллам соответственно. Они будут самыми мощными не только в этом месяце, но и за довольно длительный промежуток времени. До этого К-индекс бурь не превышал 5 баллов.

Что из себя представляют магнитные бури

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые продолжаются от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Кто может ощутить на себе их действие

Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Напомним, ранее мы писали, что в начале апреля ожидается новый всплеск геомагнитной активности.

Также мы сообщали, что расписание магнитных бурь на апрель.