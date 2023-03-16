В апреле ждите много магнитных бурь: известны главные даты

Вспышки солнечной активности прогнозируются на протяжении всего апреля

В апреле ожидается несколько мощных магнитных бурь. Одна из них накроет Землю в первый день месяца, а остальные состоятся на протяжении апреля.

На портале "Факты ICTV" назвали даты магнитных бурь. Всего ожидается пять магнитных бурь, во время которых метеозависимым людям следует быть осторожными.

Спустя неделю после 1 апреля состоится еще две магнитные бури — 7 и 10 числа. Их интенсивность будет слабой, но все равно метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

В середине месяца, 18 апреля, ожидается магнитная буря сильной интенсивности. В этот день возможны сбои в работе связи и техники. Активность бури придется на вторую половину дня.

Последняя магнитная буря в апреле состоится 20 числа. Пик возмущения геомагнитного поля Земли придется на первую половину дня.

Для справки: магнитная буря представляет собой сильное возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Её длительность может достигать как нескольких часов, так и нескольких суток. Важно отметить, что всплеск геомагнитной активности может оказывать влияние на поведение животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какого числа в марте состоится мощнейна магнитная буря. Ее интенсивность оценивают в 7 баллов.