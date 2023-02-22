Магнитных бурь станет больше: специалисты предупредили о приближении непростых годов

Солнце движется к пику своей активности

Солнечная активность в ближайшие годы будет находиться на высоком уровне из-за приближения к пиковой точке своего цикла, что чревато более частыми магнитными бурями.

Как говорится в обзоре Space Weather Live, согласно расчетам пик активности выпадет на средину 2025 года, а до тех пор будет наблюдаться рост случаев появления солнечных пятен и уровня излучения.

При этом отмечается, что в прошлом году сильно возросло количество солнечных вспышек — если в 2021 году их было более 400, то в 2022 году этот показатель перевалил за 2000.

Эти явления могли бы иметь сильные негативные последствия для Земли, если бы не магнитное поле, которое защищает планету от воздействия солнечных выбросов.

Впрочем, это может приводить к возникновению магнитных бурь, которые, по данным геологической службы США, могут оказывать воздействие на работу энергосетей, систем связи и точной электроники.

Их влияние на человека научно не подтверждено, а специалисты относятся к популярным убеждениям крайне скептически.

"В условиях большого города трамвай, который мимо вас проезжает, создает возмущение магнитного поля гораздо больше, чем любая магнитная буря", — объяснил доктор физико-математических наук Вячеслав Пилипенко.

В свою очередь врач-терапевт Лев Авербах отмечает, что зачастую ухудшения самочувствия из-за магнитных бурь вызваны не "метеозависимостью", а иными проблемами. Кроме того, он добавил, что такого диагноза даже не существует и поставить его может разве что некомпетентный врач. Специалист не исключил, что проблема может крыться в банальном самовнушении.

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