К Земле несется темная плазма от Солнца: ждите магнитную бурю

Геомагнитное поле Земли подверглось вспышке на Солнце

До конца марта ожидается еще две магнитные бури, но сейчас Земля также находится под влиянием вспышек на Солнце. Мощность магнитной бури невысокая, однако метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Как сообщается на портале Meteoagent, магнитная буря продлится с 19 по 21 марта. Виною всему выброс темной плазмы на Солнце, который произошел 17 марта и достиг нашей планеты только сейчас.

Сегодня, 20 марта, и завтра, 21 марта, магнитная буря будет средней мощности с К-индексом 4 балла. А на портале Space Weather прогнозируют, что буря будет класса G1 и ее последствия на Земле будут малозаметными. Сообщается, что аналогичное извержение на прошлой неделе вызвало полярные сияния на обоих концах нашей планеты.

Но, несмотря на маленькую мощность возмущения геомагнитного поля Земли на солнечную вспышку, метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. К ни относятся беременные, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Также возможны перебои со связью и сбои в работе техники.

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