Астролог назвала самые опасные даты в марте для украинцев: "Будет много дезинформации"

В этот период очень важно избирательно относится ко всем новостям

Украинский астролог Анна Вергелес, которая ранее рассказала, когда и с чего начнется завершение войны, поделилась своим новым прогнозом. На этот раз эзотерик назвала даты в марте, когда украинцам нужно быть максимально осторожными. Более того, это касается как ситуации на линии фронта, так и в общем в стране.

В комментарии youtube-каналу "Прогноз" Анна отметила, что с 13 марта украинцев ждет очень сложный негативный период. В это время со стороны будут активные попытки манипулировать и создавать ложные представления о чем-либо.

"Самый сложный этап мы будем проживать с 13 по 22 марта… Очень много сейчас проблем будет именно в информационном пространстве. Будет много дезинформации, попыток "раскачать" людей, много двояких заявлений от политиков. Это не только в нашей стране, но и на международном уровне" — отметила Вергелес.

Астролог настоятельно советует в этот период не верить всему, что пишут или говорят, особенно, что касается ситуации на фронте. "Вбросы" будут происходить регулярно, чтобы выбить нас из колеи.

"Пожалуйста, будьте очень осторожны в марте. Если это возможно, не "включайтесь" эмоционально в информационное пространство, потому что оно будет очень токсичным" — призвала астролог.

Ранее своими предвидениями о сроках окончания войны в Украине делился карпатский мольфар Василий Гундяк. Ворожей увидел нашу победу и говорит, что предшествующий этому процесс уже начался.