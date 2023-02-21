Накроет в первую же неделю: появился прогноз магнитных бурь на март

В марте стоит ждать минимум две магнитные бури

Земля пережила одну из сильнейших магнитных бурь за последние месяцы и теперь возмущенное геомагнитное поле постепенно начнет приходить в порядок. До конца февраля новых возмущений не ожидается, однако их стоит ждать уже в начале марта.

Исследователи солнечных лабораторий прогнозируют, что всего в первых двух декадах марта магнитные бури накроют Землю дважды.

Предпосылки к первой весенней буре начнут ощущаться 5 марта, однако в полную силу она покажет себя лишь 6 марта, после чего пойдет на спад. Однако даже на своем пике ее можно будет оценить, как слабую магнитную бурю.

Еще один период возмущений ожидается 15 числа, однако особого эффекта это не окажет.

Слабая магнитная буря также ожидается 19 марта. На более длительный срок эксперты прогноза пока не дают.

Магнитные бури представляют собой результат взаимодействия геомагнитного поля Земли с потоками частиц, которые выбрасываются в космос во время солнечных штормов.

Согласно популярным убеждениям, они могут оказывать некое воздействие на самочувствие определенных групп людей, однако веских научных доказательств тому нет.

По данным геологической службы США магнитные бури могут оказывать воздействие на работу энергосетей, систем связи и точной электроники. Косвенное влияние они также могут оказывать на пилотов и астронавтов, которые в эти дни могут получить увеличенную дозу радиации.

Как сообщалось ранее, в последние дни февраля погода будет ветреной, но относительно сухой и теплой, а потому есть основания полагать, что весна начнется рано.