К Земле приближается мощная магнитная буря: когда она наступит и сколько продлится

В конце месяца предстоит пережить еще один сильный солнечный шторм

Начало 2023 года оказалось богатым на магнитные штормы. После ряда геомагнитных бурь в январе ожидается еще одна мощная вспышка в ближайшие дни. Период активности геомагнитного поля может повлиять на самочувствие людей, страдающих от метеозависимости.

Сильная магнитная буря произойдет в понедельник 23 января 2023 года, свидетельствуют данные ресурса meteoagent. Сообщается, что этот геомагнитный шторм будет весьма активным, так как соответствует k-индексу 5 — наивысший уровень колебаний. К счастью, продлятся вспышки на Солнце лишь в течение одного дня.

Разницу в уровне колебаний геомагнитного фона легко проследить. Так, в воскресенье 22 января уровень колебаний определяется как минимальный, то есть с k-индексу 2. Но уже в понедельник, 23 числа, показатель вырастет до максимальной отметки. Быстрый скачек так же скоро спадет, ведь 24 января геомагнитная активность значительно снизится. То есть во вторник вспышки на Солнце будут мизерными, как и накануне.

Напомним, магнитные бури возникают из-за взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой Земли. По мнению ученых, эти периоды могут отразиться на работе энергосетей и другой электроники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из людей склонен испытывать болезненные ощущения в период магнитных бурь. Хотя это явление считается малоизученным, люди придумали несколько способов улучшить свое самочувствие в такие дни.