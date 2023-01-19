Экстрасенс рассказала, закончится ли война в Украине в 2023 году

Прогноз относительно того, когда в Украине прекратятся активные боевые действия

Известный украинский экстрасенс Людмила Хомутовская, ранее назвавшая дату смерти путина, рассказала, когда закончится война в Украине. В частности, действительно ли стоит ожидать этого в 2023 году.

Таролог сделала раскладку карт и поделилась своим знанием с УНИАН. По словам эксперта, развязка войны уже близка – активные боевые действия могут прекратиться уже в этом году.

"Украина в любом случае победит в этом году. Однако до ее окончания точный срок не ясен. Почему... Потому что разворачиваться события будут непредсказуемо — с периодическими отступлениями, потом прорывами, но, я думаю, что в этом году мы все же это сделаем (победим в войне с россией — ред.)», — говорит Хомутовская.

Кроме того, экстрасенс говорит, что для россии выпала карта "Правосудия". А это значит, что агрессору уже скоро придется отвечать за свои преступления. Там даже могут начаться протесты, но не такие массовые, как все себе представляют, отмечает таролог.

Ранее астролог Алексей Кириченко рассказывал, будет ли наступление из Беларуси и когда завершится активная фаза войны. Его прогноз предполагает два сценария: оптимистический и пессимистический. Однако, какой бы из них ни сработал, победа в любом случае будет за Украиной, отмечает эксперт.