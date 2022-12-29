Отдадите вместе с благополучием: какую вещь из дома нельзя занимать

Попытка помочь другому человеку может обойтись вам слишком дорого

Существует немало примет и предрассудков, предвещающих неудачи и нищету. Одним из таких, например, есть запрет на мытье посуды в гостях. Также издавна считается, что вытирать стол бумажными салфетками — к проблемам, как и выбрасывание мусора после захода Солнца.

Часто, говоря о плохих приметах, люди вспоминают и вещи, которые нельзя занимать. О главном "предвестнике" бедности из этого списка, рассказывает МЕТА.

Немногие знают, что соль — это не только символ жизни, удачи и семейного благополучия, но и мощный инструмент в колдовстве. Наши предки верили, что ее ни в коем случае нельзя отдавать из своего дома. Так вы поможете врагам и недругам вам "насолить".

Считается, что вместе с солью человек, который его занимает, отдает покой и мир в семье, а также свое богатство. Отдать соль с хлебом – к нужде.

Если соль просит малознакомый человек или недоброжелатель, лучше ему отказать. Если же дело складывается так, что вы не можете не одолжить соль, то нужно попросить гостя самому взять ее со стола. В это время хозяин дома должен тихонько произнести: "Все мое со мной и останется".

Ранее Телеграф рассказывал, что нельзя делать дома, чтобы не привлечь бедность. Есть целый список запрещенных вещей.