Как нельзя вести себя с деньгами, чтобы не нищенствовать: избегайте трех вещей
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Узнайте, как вы можете неправильно обращаться с деньгами
В народе отмечают, что формирования примет и суеверий касательно обращения с деньгами — не случайность.
Практически все люди в мире хотят, а некоторые и реально стремятся разбогатеть. Ради этого они много работают, не покладая рук. Но часто забывают о народных приметах про деньги и богатство. А ведь иногда достаточно выполнить какой-то простой ритуал или не нарушать некоторые запреты, пишет meta.
Что нельзя делать с деньгами — 3 вещи
- Высыпать все монеты на стол — накличете на себя бедность и другие беды.
- Ставить кошелек или сумку с деньгами на пол — это приведет к потере всех сбережений, а заработать деньги будет труднее.
- Давать деньги в долг в понедельник — это может привести к ссорам и неожиданным конфликтам с близкими людьми.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.