Как нельзя вести себя с деньгами, чтобы не нищенствовать: избегайте трех вещей

Узнайте, как вы можете неправильно обращаться с деньгами

В народе отмечают, что формирования примет и суеверий касательно обращения с деньгами — не случайность.

Практически все люди в мире хотят, а некоторые и реально стремятся разбогатеть. Ради этого они много работают, не покладая рук. Но часто забывают о народных приметах про деньги и богатство. А ведь иногда достаточно выполнить какой-то простой ритуал или не нарушать некоторые запреты, пишет meta.

Что нельзя делать с деньгами — 3 вещи

Высыпать все монеты на стол — накличете на себя бедность и другие беды. Ставить кошелек или сумку с деньгами на пол — это приведет к потере всех сбережений, а заработать деньги будет труднее. Давать деньги в долг в понедельник — это может привести к ссорам и неожиданным конфликтам с близкими людьми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.