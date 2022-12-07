Укр

Как нельзя вести себя с деньгами, чтобы не нищенствовать: избегайте трех вещей

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
538
Что нельзя делать с деньгами Новость обновлена 07 декабря 2022, 10:00
Что нельзя делать с деньгами. Фото pixabay.com

Узнайте, как вы можете неправильно обращаться с деньгами

В народе отмечают, что формирования примет и суеверий касательно обращения с деньгами — не случайность.

Практически все люди в мире хотят, а некоторые и реально стремятся разбогатеть. Ради этого они много работают, не покладая рук. Но часто забывают о народных приметах про деньги и богатство. А ведь иногда достаточно выполнить какой-то простой ритуал или не нарушать некоторые запреты, пишет meta.

Что нельзя делать с деньгами — 3 вещи

  1. Высыпать все монеты на стол — накличете на себя бедность и другие беды.
  2. Ставить кошелек или сумку с деньгами на пол — это приведет к потере всех сбережений, а заработать деньги будет труднее.
  3. Давать деньги в долг в понедельник — это может привести к ссорам и неожиданным конфликтам с близкими людьми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.

Теги:
#Деньги #Приметы #Народные приметы