Нельзя выбрасывать в воду и стричься самостоятельно: что запрещено делать с волосами во избежание беды
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Рассказываем о народных приметах и суевериях, связанных с волосами
Некоторые действия с волосами могут лишить человека счастья, и даже укоротить жизнь. К примеру, согласно народным приметам, нельзя стричь волосы самостоятельно. Об этой и других запретах в материале ниже.
Волосы всегда считались неким "накопителем" жизненной энергии и опыта человека. Поэтому не стоит удивляться, что к ним стоит относиться очень бережно, пишет meta.
Что нельзя делать с волосами
- Стричь волосы самостоятельно или чтобы это делал родственник. В первом случае можно укоротить себе жизнь, а во втором – сильно поссориться с человеком.
- Стричь и мыть волосы студентам перед экзаменами — можно потерять накопленную и выученную информацию.
- Выбрасывать состриженные волосы в воду женщинам, иначе вместе с волосами течение унесет судьбу.
- Стричь своего мужа или жену — это действие сулит разногласия в семье.
Положительные приметы с волосами
- Найти на своей одежде чужой волос – к добрым новостям.
- Расчесывать волосы перед сном — избавляться от накопленной за день негативной информации.
- Чтобы избавиться от неприятного прошлого, необходимо подстричь волосы.
- Обладательницы кудрявых волос являются счастливыми. Чтобы не спугнуть счастье, нельзя их часто выравнивать.
Ранее "Телеграф" писал, когда следует мыть голову, чтобы удача не покинула вас.