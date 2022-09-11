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Нельзя выбрасывать в воду и стричься самостоятельно: что запрещено делать с волосами во избежание беды

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Что нельзя делать с волосами, согласно поверьям Новость обновлена 11 сентября 2022, 10:24
Что нельзя делать с волосами, согласно поверьям

Рассказываем о народных приметах и суевериях, связанных с волосами

Некоторые действия с волосами могут лишить человека счастья, и даже укоротить жизнь. К примеру, согласно народным приметам, нельзя стричь волосы самостоятельно. Об этой и других запретах в материале ниже.

Волосы всегда считались неким "накопителем" жизненной энергии и опыта человека. Поэтому не стоит удивляться, что к ним стоит относиться очень бережно, пишет meta.

Что нельзя делать с волосами

  • Стричь волосы самостоятельно или чтобы это делал родственник. В первом случае можно укоротить себе жизнь, а во втором – сильно поссориться с человеком.
  • Стричь и мыть волосы студентам перед экзаменами — можно потерять накопленную и выученную информацию.
  • Выбрасывать состриженные волосы в воду женщинам, иначе вместе с волосами течение унесет судьбу.
  • Стричь своего мужа или жену — это действие сулит разногласия в семье.

Положительные приметы с волосами

  • Найти на своей одежде чужой волос – к добрым новостям.
  • Расчесывать волосы перед сном — избавляться от накопленной за день негативной информации.
  • Чтобы избавиться от неприятного прошлого, необходимо подстричь волосы.
  • Обладательницы кудрявых волос являются счастливыми. Чтобы не спугнуть счастье, нельзя их часто выравнивать.

Ранее "Телеграф" писал, когда следует мыть голову, чтобы удача не покинула вас.

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#Волосы #Приметы #Народные приметы