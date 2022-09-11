Нельзя выбрасывать в воду и стричься самостоятельно: что запрещено делать с волосами во избежание беды

Рассказываем о народных приметах и суевериях, связанных с волосами

Некоторые действия с волосами могут лишить человека счастья, и даже укоротить жизнь. К примеру, согласно народным приметам, нельзя стричь волосы самостоятельно. Об этой и других запретах в материале ниже.

Волосы всегда считались неким "накопителем" жизненной энергии и опыта человека. Поэтому не стоит удивляться, что к ним стоит относиться очень бережно, пишет meta.

Что нельзя делать с волосами

Стричь волосы самостоятельно или чтобы это делал родственник. В первом случае можно укоротить себе жизнь, а во втором – сильно поссориться с человеком.

Стричь и мыть волосы студентам перед экзаменами — можно потерять накопленную и выученную информацию.

Выбрасывать состриженные волосы в воду женщинам, иначе вместе с волосами течение унесет судьбу.

Стричь своего мужа или жену — это действие сулит разногласия в семье.

Положительные приметы с волосами

Найти на своей одежде чужой волос – к добрым новостям.

Расчесывать волосы перед сном — избавляться от накопленной за день негативной информации.

Чтобы избавиться от неприятного прошлого, необходимо подстричь волосы.

Обладательницы кудрявых волос являются счастливыми. Чтобы не спугнуть счастье, нельзя их часто выравнивать.

Ранее "Телеграф" писал, когда следует мыть голову, чтобы удача не покинула вас.