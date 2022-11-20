Что будет, если убить паука в доме: приметы, которые настораживают

Рассказываем, можно ли убивать паука — символ благополучия

От появления пауков в домах и квартирах не застрахован никто. Конечно, избавиться от насекомых можно народными средствами, однако стоит знать, что пауки считаются символом удачи и благополучия в семье, а их убийство отвернет от вас удачу на всю жизнь.

Да, они пугают внешним видом и вызывают панику у слишком впечатлительных людей, но убивать этих насекомых, согласно народным приметам и суевериям, нельзя. Об этом пишет meta.

Почему нельзя убивать пауков в доме

Человек отпугнет от себя и своего дома удачу, которую насекомое "несло на себе".

Если убить паука с особой жестокостью, то можно навсегда отвернуть от себя благополучие.

Это страшный грех. Человеку придется немедленно замаливать его, иначе его ждет невезение.

Убить маленького паука — к проблемам в личной жизни и дурным новостям, которые касаются подрастающего поколения.

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