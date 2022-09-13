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Рассыпанная соль не к ссоре? О чем на самом деле говорит примета

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
К чему рассыпалась соль - народные приметы Новость обновлена 13 сентября 2022, 10:13
К чему рассыпалась соль - народные приметы

Если вы рассыпали соль, то не нужно думать, что все теперь пойдет кувырком

Все знают, что рассыпанная соль — к ссорам и проблемам. Однако и здесь важно учитывать, где и когда это произошло.

Оказывается, не все народные приметы, связанные с рассыпанной солью, плохие, пишет meta. Это событие имеет разные толкования.

Приметы с рассыпанной солью по времени:

  • Утром – ждут приятные перемены.
  • Днем – ждите вечером гостей.
  • Вечером – сулит мелкие жизненные неприятности.

Приметы с рассыпанной солью по дням недели:

  • Понедельник – проблемы в отношениях со второй половинкой.
  • Вторник – конфликт на работе.
  • Среда – приятная встреча со старым другом.
  • Четверг – бытовые проблемы и скандалы в семье.
  • Пятница – финансовые проблемы.
  • Суббота – расставание с любимым человеком.
  • Воскресенье – мелкие конфликты, которые вскоре разрешатся.

Приметы про место, где была рассыпана соль:

  • Дома – серьезные убытки.
  • В гостях – ссора с хозяином дома.
  • В кафе или ресторане – состоится шумное застолье.

А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать соль взаймы? Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на бедность.

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#Соль #Приметы #Народные приметы