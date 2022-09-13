Рассыпанная соль не к ссоре? О чем на самом деле говорит примета
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Если вы рассыпали соль, то не нужно думать, что все теперь пойдет кувырком
Все знают, что рассыпанная соль — к ссорам и проблемам. Однако и здесь важно учитывать, где и когда это произошло.
Оказывается, не все народные приметы, связанные с рассыпанной солью, плохие, пишет meta. Это событие имеет разные толкования.
Приметы с рассыпанной солью по времени:
- Утром – ждут приятные перемены.
- Днем – ждите вечером гостей.
- Вечером – сулит мелкие жизненные неприятности.
Приметы с рассыпанной солью по дням недели:
- Понедельник – проблемы в отношениях со второй половинкой.
- Вторник – конфликт на работе.
- Среда – приятная встреча со старым другом.
- Четверг – бытовые проблемы и скандалы в семье.
- Пятница – финансовые проблемы.
- Суббота – расставание с любимым человеком.
- Воскресенье – мелкие конфликты, которые вскоре разрешатся.
Приметы про место, где была рассыпана соль:
- Дома – серьезные убытки.
- В гостях – ссора с хозяином дома.
- В кафе или ресторане – состоится шумное застолье.
А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать соль взаймы? Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на бедность.