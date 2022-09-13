Рассыпанная соль не к ссоре? О чем на самом деле говорит примета

Если вы рассыпали соль, то не нужно думать, что все теперь пойдет кувырком

Все знают, что рассыпанная соль — к ссорам и проблемам. Однако и здесь важно учитывать, где и когда это произошло.

Оказывается, не все народные приметы, связанные с рассыпанной солью, плохие, пишет meta. Это событие имеет разные толкования.

Приметы с рассыпанной солью по времени:

Утром – ждут приятные перемены.

– ждут приятные перемены. Днем – ждите вечером гостей.

– ждите вечером гостей. Вечером – сулит мелкие жизненные неприятности.

Приметы с рассыпанной солью по дням недели:

Понедельник – проблемы в отношениях со второй половинкой.

– проблемы в отношениях со второй половинкой. Вторник – конфликт на работе.

– конфликт на работе. Среда – приятная встреча со старым другом.

– приятная встреча со старым другом. Четверг – бытовые проблемы и скандалы в семье.

– бытовые проблемы и скандалы в семье. Пятница – финансовые проблемы.

– финансовые проблемы. Суббота – расставание с любимым человеком.

– расставание с любимым человеком. Воскресенье – мелкие конфликты, которые вскоре разрешатся.

Приметы про место, где была рассыпана соль:

Дома – серьезные убытки.

– серьезные убытки. В гостях – ссора с хозяином дома.

– ссора с хозяином дома. В кафе или ресторане – состоится шумное застолье.

А знали ли вы, что существуют народные приметы, которые запрещают давать соль взаймы? Считается, что человек, который одалживает эту специю, обрекает себя на бедность.