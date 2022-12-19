Что нельзя дарить на Новый год-2023: вы разозлите Кролика и навлечете беду

Список самых опасных подарков на Новый год кроля

Новым 2023 годом будет править Черный Водяной Кролик. Согласно китайскому гороскопу, год данного животного-покровителя будет хорошим временем для всех знаков Зодиака.

Чтобы новый год действительно стал удачливым, нужно выбрать правильный новогодний подарок для своих близких и друзей. В противном случае вы можете навлечь беду не только на того, кому его презентовали, но и на себя самих. Об этом пишет dailyhoro.

Не стоит дарить золотые украшения и изделия

Золотые украшения связаны со стихией Огня, главным противником которого является Вода. Также не стоит дарить вещи из металла.

Не дарите одежду определенных цветов

Ни в коем случае не стоит дарить одежду красного, оранжевого оттенка — это тоже связано с огненной стихией.

Забудьте о картинах с животными

Если решились подарить картину, избегайте изображений с горами и хищными животными.

Будьте аккуратнее с талисманами

Нельзя дарить изображения и фигурки дракона, а также реальных хищных животных. Избегайте фигурок и изображений птицы феникс, которая олицетворяет стихию Огня.

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