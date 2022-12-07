В какие цвета и чем украсить елку, чтобы привлечь удачу в 2023-м году

Помимо черного цвета стихию Воды подчеркивает и привлекает синий, голубой, зеленый, белый. Все эти цвета должны быть в вашем доме в изобилии

Новый год совсем близко, и самое время подумать о том, чем вы будете украшать свою елку. Мы уже рассказывали, как вы можете украсить елку энергоэффективно, однако стоит напомнить, что елочные игрушки обладают особой энергетикой, поэтому и украшения нужно выбирать тщательно, стараясь задобрить символ наступающего года. Какие игрушки нельзя вешать на елку в этом году, мы уже писали, а теперь самое время рассказать, как правильно украсить елку к наступающему году Черного Водяного Кролика, чтобы задобрить символ года и привлечь удачу.

В какой цвет украсить елку

Черный Кролик не говорит о том, что дом нужно оформлять в мрачном стиле. В этот раз нужно действовать в противовес животному покровителю. Эксперты области биоэнергетики настоятельно советуют использовать больше светлых тонов в украшении дома. Можно, конечно, добавить немного черного. Допускается игра с контрастом, но без выделения этого цвета как основного.

Помимо черного цвета стихию Воды подчеркивает и привлекает синий, голубой, зеленый, белый. Все эти цвета должны быть в вашем доме в изобилии.

Лампочки и гирлянды

Если вы не любите гирлянды, то придется это исправить. Водную стихию придется разбавить ярким светом, символизирующим Огонь. Повесьте побольше гирлянд — особенно там, где мало света. Это должно будет помочь вам прогнать уныние, тоску и усталость. Также перед встречей нового 2023 года желательно поменять лампочки в доме на более мощные.

Не используйте подвесные элементы декора

В этот рас не стоит использовать игрушки и украшения, которые свисают с потолка. Вместо этого лучше сфокусироваться на украшении дома посредством использования настольных и настенных игрушек, картин. С точки зрения фэн-шуй это будет лучший выбор.

Используйте натуральные материалы

Кролик не любит пластик. Металл не подойдет из-за того, что он плохо сочетается с Водной стихией. Лучший выбор на встречу 2023 года — это деревянные игрушки и украшения. Также можно использовать глиняные изделия. Можно использовать ветки живой елки, а также настоящие шишки.

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