Что нельзя вешать на елку в 2023 году, чтобы не разозлить хозяина года: шесть запрещенных украшений

Не все игрушки стоит вешать на праздничное дерево

Помимо того, что в 2023 году желательно украсить свою новогоднюю елку энергоэффективно, не помешает и прислушаться к советам по подбору "правильных" украшений. Все для того, чтобы хозяин 2023 года Черный Водяной Кролик был доволен, и не принес в ваш дом негатив и неудачу.

Список "запрещенных" украшений в 2023 году не велик: всего 6 позиций, сообщает Униан. Именно от них лучше отказаться при украшении новогодней елки, иначе вы рискуете провести очень неудачный год, разозлив его покровителя. Что же нельзя вешать на елку — читайте далее.

Что нельзя вешать на елку на Новый год 2023

Яркие и пластиковые игрушки — Черный Водяной Кролик скромный и спокойный знак, который любит природу, поэтому все игрушки ярких, кричащих цветов с елки лучше снять. Обратите внимание на деревянные или бумажные украшения.

Красные игрушки — никаких красных и оранжевых оттенков на елке, Кролик не любит этих цветов. Лучше выбирать украшения холодных, синих и белых оттенков, которые в 2023 году притягивают удачу.

Фигурки животных — позаботьтесь, чтобы на елке не было игрушек с животными, которые являются врагами кроликов. Также не стоит вешать изображения выдуманных существ, а особенно хищных.

Хрупкие стеклянные игрушки — этот материал совсем не сочетается с символом 2023 года, да к тому же и достаточно опасный, особенно если в доме есть маленькие дети или животные.

Игрушки с трещинами и царапинами — старые, потрепанные игрушки только принесут в ваш дом негативную энергетику.

Старые и неисправные гирлянды — никаких примет, просто техника безопасности. Из-за проблем с проводкой в такой гирлянде елка может загореться.

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