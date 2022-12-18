Кролик будет в ярости: в каких украшениях нельзя встречать Новый-год-2023, чтобы не отпугнуть удачу

Позабудьте о золоте и громоздких украшениях в новогоднюю ночь

Новый 2023 год пройдет под управлением Черного Водяного Кролика. В китайской астрологии это животное символизирует терпение и удачу, однако если неправильно отметить приход нового года, то большая вероятность лишиться этой удачи и поддержки Кролика.

В этом материале говорим об украшениях, а точнее о тех, которые разозлят символа 2023 года. О том, какие украшения крайне нежелательно надевать в новогоднюю ночь, пишет dailyhoro.

В каких украшениях нельзя встречать Новый год 2023

Золотые изделия

В ночь с 31 декабря на 1 января миром будет править стихия Воды, а это значит, что главным врагом Кролика будет огненная стихия. Золото как раз таки относится к этой стихии. Такие украшения будут отпугивать удачу, лишать хорошего настроения и провоцировать агрессию. Запрет также относится и к красной одежде. Не самій лучший выбор и оранжевый оттенок.

Чтобы удача сопутствовала вас на каждом шагу, лучше надеть украшения из платины или серебра, украшения из мельхиорового сплава, титана — они благотворно влияют на энергетику и задобрят Кролика.

Минералы

Эксперты советуют избегать цитрин, рубин, пирит, сердолик, янтарь, гранат, гематит, кунцит, опал. Они способны спровоцировать шквал негативных эмоций, что подпортит новогоднюю ночь всем гостям. Также нужно быть осторожным с аметистом и белым кварцем — минералами воздушной стихии.

Громоздкие и вычурные украшения

Кролик любит скромность, умеренность и практичность, поэтому от больших и слишком заметных украшений в новогоднюю ночь нужно отказаться. Это относиться и к праздничному наряду — "богатый" вид крайне опасный и может разозлить Кролика и лишить его поддержки.

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