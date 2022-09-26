Не спите на двух подушках одновременно: любопытная примета

Далеко не всегда две подушки в одной кровати – признак семейного благополучия.

О семейном счастье и благополучии говорит множество примет. Чтобы в доме царили мир и взаимопонимание, важно соблюдать правила не только в период бодрствования, но и во время сна.

Есть интересная примета, связанная с подушками, точнее – с их количеством в кровати. "Телеграф" расскажет вам, почему нельзя спать на двух подушках одновременно.

Чем опасны две подушки в постели: народные приметы

Одинокому мужчине или женщине категорически не рекомендуется лежать на двух подушках под головой. Считается, что так они провоцируют свою судьбу на одиночество.

А вот если две подушки лежат рядом – это, наоборот, может привлечь спутника жизни в дом к одинокому человеку. Парный предмет выглядит как призыв для второй половинки.

Если на двух подушках спит кто-то из супругов, это может стать неприятностью для семейной жизни. Наши предки считали, что такая привычка изгоняет мужа или жену не только с супружеского ложа, но и из дома.

Кстати, еще есть примета, что сон на большем количестве подушек привлечет неприятности и финансовые убытки.

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