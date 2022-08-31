Почему ни в коем случае нельзя давать веник соседям: народная примета

Веник – не только инвентарь для уборки, но еще и мощный оберег для всей семьи.

Обыденные вещи, которыми мы ежедневно пользуемся, даже не задумываясь, часто несут в себе гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. "Телеграф" уже рассказывал о том, насколько сильным оберегом является веник в каждом доме.

Но не менее важна примета, согласно которой, веник нельзя отдавать из дома на сторону, другим людям, даже соседям. Даже если старый веник вам уже не нужен, его следует выкинуть, но не отдавать в чужие руки.

Почему категорически нельзя отдавать веник другим людям: народные приметы

Считается, если ваш веник попадет в посторонние руки, это может навредить и людям, и дому. Вместе с метлой человек отдает часть своей энергетики, и его жизненные силы истощаются. Но и сами лучше не берите к себе чужую утварь.

Также нельзя одалживать кому-то веник даже на время. Придумайте вежливый повод, чтобы отказать в такой просьбе нерадивым соседям – такой важный инвентарь всегда должен быть в доме.

Ненужный старый веник следует либо выбросить в мусор, либо отнести подальше от дома и забросить в кусты – как делали в старину наши предки. Нестрашно, если органика попадет в землю, зато ваши завистники не смогут использовать веник для наведения порчи на бывшего хозяина.

Если же выбросить веник недалеко дома, его может поднять человек, который вас знает. Тогда хозяина метлы ждут болезни и травмы. А еще семью может мучить бессонница или депрессия.

Мало того, что нельзя отдавать веник из дома, его нежелательно вручать в чужие руки даже в собственном доме. Не позволяйте гостям помогать вам мести пол, потому что такой ритуал лишит вас удачи и везения.

Зато если вы хотите отвадить от своего дома неприятного для вас человека, вам также поможет веник. Просто вслед за ним подметите его следы, когда он уйдет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя доедать крошки и как излишняя бережливость может лишить удачи. Также узнайте интересную примету, почему сахарница в доме всегда должна быть полной.