"Период максимального страдания": астролог сделал неутешительный прогноз для Украины на Новый год

Дата около 1 января символична для врага, считает астролог

Астролог Дмитрий Уранус предупредил украинцев о серьезной опасности. По его словам, на Новый год в Украине ожидается обострение военной ситуации.

Свой прогноз он опубликовал в Facebook.

"Дата около 1 января символична. Противник любит символичные даты. Вспомните штурм Грозного на новый год. В карте независимости Украины транзитный Сатурн проходит последний, третий раз по Луне, 31 декабря 2022 г. Плюс-минус месяц от этой даты это будет период максимального страдания людей в Украине. Рекомендую сделать запасы еды и воды. Если есть возможность покинуть крупные города, уехать в ЕС или в село, в частный дом, где есть вода и тепло — не тяните. Зима для людей в Украине будет очень тяжелая", — отметил он.

При этом согласно его прогнозу, количество ракетных ударов по Украине уменьшится весной.

"Думаю что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшаться. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", — пишет астролог.

Ранее таролог Людмила Хомуловская дала прогноз насчет того, когда в Украине прекратятся отключения электричества. По ее словам, ждать осталось совсем недолго.