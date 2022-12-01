"Зима будет очень тяжелая": астролог составил прогноз для Украины на декабрь

Ближайший напряженный аспект ожидается 1 декабря

В своих прогнозах астрологи то и дело предупреждают о холодной и сложной зиме, а также о том, что в мире начнутся новые коллапсы, которые могут привести к невероятно сложным жизненным обстоятельствам. Пришло время подробнее узнать, что приготовил нам первый месяц зимы.

Итак, что же украинцев ждет в декабре? Свой прогноз в Facebook сделал астролог Dmitriy Uranus. Он назвал самые опасные даты в первом зимнем месяце.

"Ближайший напряженный аспект, который может повысить вероятность ракетных обстрелов и вызвать многочисленные жертвы, ожидается 1 декабря с 9 утра до 17 вечера. Луна, Марс, Меркурий образуют мутабельный тауквадрат. Плюс Луна будет в соединении с Нептуном. Кроме военной угрозы это может дать опасность для людей, повышенную аварийность на дороге, конфликтность, стрессы, невнимательность, ошибки, дезориентацию. Марс в Близнецах сейчас в оппозиции с Меркурием, что в целом повышает вероятность ДТП на дорогах. Толкает к опрометчивым и неосторожным действиям", — сразу предупреждает астролог.

Следующий опасный аспект ожидается 5 декабря. По словам специалиста, неблагоприятное влияние для Украины будет максимальным. В последний раз покрытие Луной Урана в Тельце было во время лунного затмения 8 ноября, что, по словам астролога, привело к тяжелейшим последствиям для энергосистемы и экономики Украины.

"Потому покрытие 5 декабря как бы продолжает этот страшный тренд. Противник будет пытаться добить нашу энергосистему, связь и, возможно, газодобычу и газораспределение. Я никого не хочу пугать, но возможно ситуация с энергетикой станет только хуже", — предупредил Уранус.

Следующие покрытия Луной Урана в Тельце будут еще в ночь с 1 на 2 января и 29 января. После чего прекратятся на 84 года.

"Думаю что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшаться. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", — пишет астролог.

Он также сделал неутешительный прогноз на Новый год.

"Дата около 1 января символична. Противник любит символичные даты. Вспомните штурм Грозного на новый год. В карте независимости Украины транзитный Сатурн проходит последний, третий раз по Луне, 31 декабря 2022 г. Плюс-минус месяц от этой даты это будет период максимального страдания людей в Украине. Рекомендую сделать запасы еды и воды. Если есть возможность покинуть крупные города, уехать в ЕС или в село, в частный дом, где есть вода и тепло — не тяните. Зима для людей в Украине будет очень тяжелая", — отметил он.

Ранее таролог Людмила Хомуловская дала прогноз насчет того, когда в Украине прекратятся отключения электричества. По ее словам, ждать осталось совсем недолго.