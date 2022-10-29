Можно ли стричься беременным и покупать вещи до рождения ребенка: что говорят народные приметы

Согласно поверьям, некоторые действия могут изменить судьбу еще нерожденного малыша

В народе считают, что во время беременности каждой женщине нужно соблюдать особую осторожность. Чтобы уберечь себя и ребенка от негатива, необходимо придерживаться народных примет о беременности.

Есть в народе правила, которых барышням в "интересном положении" придерживаться необходимо. Об этом пишет meta.

Приметы и суеверия про беременность:

Нельзя шить и вязать – ребенок может родиться больным.

– ребенок может родиться больным. Нельзя покупать до рождения ребенку вещи – это может препятствовать рождению.

– это может препятствовать рождению. Чтобы ребенок был здоровым, нужно как можно дольше скрывать от посторонних свою беременность .

. Во время беременности нельзя стричь волосы – вы можете укоротить жизненный путь ребенка.

– вы можете укоротить жизненный путь ребенка. Нельзя сидеть на пороге – в ребенка может вселиться чужая душа.

Перешагивать через полено – к тяжелым родам.

– к тяжелым родам. Чтобы ребенок родился счастливым, нельзя никому называть день родов .

. Проведывая роженицу, надо с собою приносить хлеб – это сулит малышу хорошее будущее.

Ранее "Телеграф" писал, как определить пол будущего ребенка по приметам.