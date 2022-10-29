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Можно ли стричься беременным и покупать вещи до рождения ребенка: что говорят народные приметы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Приметы и суеверия про беременность Новость обновлена 29 октября 2022, 12:11
Приметы и суеверия про беременность. Фото pixabay.com

Согласно поверьям, некоторые действия могут изменить судьбу еще нерожденного малыша

В народе считают, что во время беременности каждой женщине нужно соблюдать особую осторожность. Чтобы уберечь себя и ребенка от негатива, необходимо придерживаться народных примет о беременности.

Есть в народе правила, которых барышням в "интересном положении" придерживаться необходимо. Об этом пишет meta.

Приметы и суеверия про беременность:

  • Нельзя шить и вязать – ребенок может родиться больным.
  • Нельзя покупать до рождения ребенку вещи – это может препятствовать рождению.
  • Чтобы ребенок был здоровым, нужно как можно дольше скрывать от посторонних свою беременность.
  • Во время беременности нельзя стричь волосы – вы можете укоротить жизненный путь ребенка.
  • Нельзя сидеть на пороге – в ребенка может вселиться чужая душа.
  • Перешагивать через полено – к тяжелым родам.
  • Чтобы ребенок родился счастливым, нельзя никому называть день родов.
  • Проведывая роженицу, надо с собою приносить хлеб – это сулит малышу хорошее будущее.

Ранее "Телеграф" писал, как определить пол будущего ребенка по приметам.

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#Беременность #Приметы #Народные приметы