Можно ли стричься беременным и покупать вещи до рождения ребенка: что говорят народные приметы
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Согласно поверьям, некоторые действия могут изменить судьбу еще нерожденного малыша
В народе считают, что во время беременности каждой женщине нужно соблюдать особую осторожность. Чтобы уберечь себя и ребенка от негатива, необходимо придерживаться народных примет о беременности.
Есть в народе правила, которых барышням в "интересном положении" придерживаться необходимо. Об этом пишет meta.
Приметы и суеверия про беременность:
- Нельзя шить и вязать – ребенок может родиться больным.
- Нельзя покупать до рождения ребенку вещи – это может препятствовать рождению.
- Чтобы ребенок был здоровым, нужно как можно дольше скрывать от посторонних свою беременность.
- Во время беременности нельзя стричь волосы – вы можете укоротить жизненный путь ребенка.
- Нельзя сидеть на пороге – в ребенка может вселиться чужая душа.
- Перешагивать через полено – к тяжелым родам.
- Чтобы ребенок родился счастливым, нельзя никому называть день родов.
- Проведывая роженицу, надо с собою приносить хлеб – это сулит малышу хорошее будущее.
Ранее "Телеграф" писал, как определить пол будущего ребенка по приметам.
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